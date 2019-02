Předboj - Šťastným dnem byl pro manžele Müllerovy z Předboje druhý listopadový pátek. Na kouzelné datum 11. 11. 2011 nikdy nezapomenou, tehdy totiž přišla na svět jejich dcera Anežka.

Martin Müller se svou výhrou. | Foto: Deník/Petra Špitálská



Tatínek Martin ji od maminky Oxany dostal k svátku. A s dalším dárkem od Deníku může pěkně dlouho slavit, protože vyhrál sto piv, jedenáctek Gambrinus Excelent.



S pivním večírkem pro kamarády Müllerovi nepočítají. Kojící maminka nepije a tatínek si pivo dá jen sem tam, a tak zásoby budou asi mizet pomalu. Trochu pomohli sváteční návštěvníci, kteří si nosili domů plechovky jako výslužku.



Mullerovi strávili v Předboji, kde mají postavený domek, už třetí Vánoce. Poprvé byli ale u stromečku tři.



„Nechtěli jsme zůstat ve městě, kde by naše dítě vyrůstalo mezi paneláky,“ shodují se manželé, kteří pocházejí z Prahy.



Martinovi se na Jižním Městě jako klukovi líbilo: „Bylo tam hodně dětí a nepořádku, který jsme společně prolézali. Bylo to dobrodružné, i když měl každou chvíli někdo zlomenou ruku nebo nohu. Pro Anežku jsme ale chtěli bezpečnější prostředí, pískoviště bez jehel od narkomanů a pár kroků do přírody.“



Na zahradě za domem je zatím trávník, do léta ale Müllerovi počítají i s ovocnými stromy a jahodami.



Martin, který pracuje v oboru personalistiky, jezdí do zaměstnání do Prahy. Cesta mu trvá podle provozu někdy třicet minut, jindy dvě hodiny. „Těch krátkých jízd je asi desetina,“ říká, otrávený ale není. V Předboji jsou spolu s manželkou rádi.



Oxana už se těší, až s roční Anežkou bude jezdit na plavání do Klánovic nebo na cvičení maminek s dětmi do Letňan. „Také se zapojíme do společenského života tady ve vesnici, dělají tu různé akce pro děti,“ vypráví.



Než přišla malá Anežka na svět, nečekali její rodiče s napětím, zda se narodí právě jedenáctého. Astrologie je příliš nezajímá.



Tehdy už také věděli, že budou mít děvčátko. „Domluvili jsme se, že pro holčičku vyberu jméno já, pro chlapečka manžel. Ale když jsme se dozvěděli, že budeme mít právě holčičku, a manžel řekl, že by to mohla být Anežka, hned se mi to líbilo,“ vrací se Oxana do minulosti.



Když si Müllerovi přivezli Anežku z porodnice domů, hned s ní seznámili svého psa. Ridgebackovi Mufovi prý voněla. „Ani jsme nečekali, že by miminko nepřijal, je to dost pohodový pes se stoickým přístupem k životu,“ vysvětluje Martin.



Anežka je hodné miminko, které skoro celé noci tiše spinká. „Za měsíc a půl jsem nespala jen dvakrát. Například včera Anežka usnula po jedenácté a probudila se v půl šesté ráno,“ říká spokojená maminka.



Anežka prý nezůstane jedináčkem, už za rok začnou Müllerovi přemýšlet o dalším dítěti.