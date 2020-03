ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Když nepomohlo nařízení, bylo nutné hřiště uzavřít. Pokud by lidé porušovali opatření nadále, mohlo by je to vyjít pěkně draho. „V případě, že toto zařízení nebude ze strany občanů respektováno, může být fyzickým osobám uložena v přestupkovém řízení pokuta do výše 20 tisíc korun,“ stojí v nařízení starosty Mělníka Ctirada Mikeše v souvislosti s nouzovým stavem, který stále panuje na území České republiky.

Městští strážníci nadále kontrolují, zda lidé dodržují nošení roušek jak nařídila vláda; stejně tak, jestli se dodržuje přednost seniorů v obchodech ve vymezené hodiny. Kromě toho začal platit další zákaz: a sice již není možné předávat balíčky na recepci domova a nákupů pro seniory. Toto bezpečností opatření zavedlo Centrum seniorů Mělník až do odvolání.