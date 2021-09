Přínosem obchvatu pro místní bude vedení tranzitní dopravy mimo obytné části kolem průmyslových areálů – přičemž řidiči, kteří pouze projíždějí, nebudou zajíždět do ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova. Což znamená méně hluku, emisí i prachu. Řidiči na tranzitu se mohou těšit na průjezd, který bude rychlejší a bezpečnější.

Jedná se o úsek vedoucí od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí je jeho trasa vedena souběžně s Řípskou, aby se po zhruba 150 metrech odklonila ke sportovnímu areálu. Nové napojení Řípské ulice zajistí křižovatka stykového typu. Obchvat pak bude pokračovat přes most nad železniční tratí k novému kruhovému objezdu a dále pak mezi průmyslovými areály a pod vinicí k další okružní křižovatce, zajišťující napojení na ulici Na Průhoně – a za ní se obchvat napojí na nynější silnici I/9 směřující na Českou Lípu.

„Součástí jsou i tři okružní křižovatky, most přes železnici a čtyři protihlukové stěny o délce jednoho kilometru, připomněl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

/FOTOGALERIE/ Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba. Tak zní pojmenování stavební akce za 384 miliony korun bez DPH, která byla ve čtvrtek slavnostně zahájena u mělnické sportovní haly BIOS; vedle Řípské ulice. Dokončit tuto část obchvatu, na jejíž vybudování přispěje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, by společnost Strabag měla v roce 2023.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.