Začaly zápisy do mělnických škol a mateřinek. Probíhají elektronicky

Město se rozhodlo, že letošní zápisy dětí do základních škol budou probíhat elektronicky. Jak potvrdila mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová Benešová, v loňském roce se tento nástroj velmi osvědčil při zápisech do mateřinek, tudíž stejná platforma bude využita i pro zápisy do škol základních.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Díky využití elektronického zápisu dojde k administrativnímu zjednodušení pro rodiče, školy i školky a všichni, včetně zřizovatele, získají rychlý přehled o dětech, které se k zápisu nedostavily,“ dodala mluvčí mělnické radnice. Portál se základními informace k zápisu dětí do 1. tříd mělnických základních škol byl spuštěn před několika dny. Najdete ho na webu: zapiszs.melnik.cz. Aktuálně už jsou vydávány žádosti o přijetí do škol a konkrétní zápis proběhne v prvním dubnovém týdnu na jednotlivých základních školách. Uprchlíci žádají o podporu a hledají zaměstnání. Na úřadech práce je rušno Zápisy do mateřinek budou rovněž probíhat elektronicky na webu: zapisms.melnik.cz. Od 1. dubna bude spuštěno vydávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a fyzický zápis proběhne v druhém květnovém týdnu.