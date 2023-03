Záchodky na autobusovém nádraží také vyvrátily, že všechny veřejné toalety zapáchají. Voní tam osvěžovač vzduchu a navíc mají prostory otevírací okna, což je oproti jiným navštíveným záchodkům nesporná výhoda.

Foto, video: Mělník se rozloučil se zimou. Průvod v krojích vynesl Moranu

Návštěvníci si tam mohou odskočit za patnáct korun. „Od minulého měsíce jsme zdražili o dvě stě procent, z původních pěti korun se zvýšila cena na patnáct," uvedla zaměstnankyně technických služeb, které veřejné toalety provozují.

Naopak nejhůře dopadly v průzkumu Deníku Neratovice. Toalety z boku tamní polikliniky po vhození mince nešly otevřít. Na dveřích chyběl nápis "mimo provoz" a pětikoruna vhozená do automatu zpátky nevypadla.

Cesta do suterénu radnice

Následovala cesta do budovy městského úřadu na náměstí Republiky, kde se nacházejí další veřejné toalety. Návštěvník si musí dojít pro klíče do infocentra, sousedícího se schody vedoucími k záchodkům v suterénu budovy. Působí to tam trochu strašidelně - a nejen kvůli sestupu do sklepních prostor.

Ani na jednom záchodě nebyl toaletní papír, u umyvadel chyběly ubrousky a místo tekutého mýdla bylo na umyvadle položeno jediné tuhé, dost špinavé mýdlo. Na pohled bylo zřejmé, že podlaha neviděla koště ani mop už hodně dlouho. Ve všech koutech i na oknech pavučiny, světlo nad umyvadly nefungovalo, což ve sklepě znamená celkem problém.

Mělník má za sebou druhé trhy letošní sezony. Stánky lomcoval silný vítr

Podle mluvčí města Jiřiny Kovářové nejsou veřejné toalety v budově neratovické radnice příliš oblíbené. „Cokoli uklízečka na záchodky dodá, ukradnou nebo poničí vandalové. Jeden čas tam dokonce přespávali bezdomovci, musela tam častěji jezdit na kontroly městská policie," řekla Deníku Kovářová.

U toalet v Kojetické ulici se vchodem ze strany polikliniky měla radnice hlášenu poruchu. Ta by podle Kovářové měla být už opravena a toalety vráceny zpět do provozu.

Veřejné toalety na Mělnicku

Hodnocení Deníku (čistota na stupnici od 1 do 10)