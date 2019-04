V rámci dobrých sousedských vztahů se 20. března obě dámy pokoušely opakovaně a neúspěšně kontaktovat svého souseda, o kterém věděly, že již delší dobu nevychází z bytu a nereaguje na zvonění a bouchání na dveře. Neprodleně tedy zavolaly pomoc přes tísňovou linku městské policie a po příjezdu záchranné služby aktivně na místě spolupracovaly.

Po otevření bytu byl nalezen starší ležící muž ve velmi špatném zdravotním stavu. Naštěstí se ho podařilo zachránit. „Můj manžel si všiml toho, že soused, který pravidelně chodí do naší hospůdky, pár dní nedorazil. Navíc se mu začaly ve schránce hromadit letáky, které si nevyzvedával. To nám samozřejmě přišlo podezřelé. Když potom nereagoval na zvonek, tak jsme zavolali městskou policii. Pak už to šlo velmi rychle. Všichni včetně hasičů odvedli výbornou práci. Pán prodělal mrtvičku a zřejmě také srdeční kolaps, bohužel se později v nemocnici zjistilo, že je onkologicky nemocný,“ popsala dramatický příběh oceněná Helena Jandíková.