„Byli jsme ujištěni, že se rekonstrukce prostorů pro praktickou výuku včetně chemické laboratoře v Neratovicích do září stihne a žáci nastoupí od nového školního roku část do Neratovic a část do Mělníka. Mluvila jsem s dvěma úředníky z krajského úřadu nezávisle na sobě a ptala se, jak to s přestavbou vypadá. Po dvou dnech od telefonátu mě kontaktovala ředitelka školy v Neratovicích Marcela Hrejsová, že se rekonstrukce nestihne a musí se vymyslet jiná varianta,“ uvedla Binková s tím, že následně se uskutečnily třídní schůzky za přítomnosti ředitelky neratovické školy, která rodiče znepokojila.