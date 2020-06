Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník ovšem s možností shromáždit žáky v plném počtu zachází opatrně. „Před koronavirem máme pořád velký respekt, nechceme žáky motivovat ke shlukování, aby se nějaká nákaza přece jen nerozjela, takže všechny ceremoniální aktivity necháváme až na září,“ říká ředitel Vladimír Škuta s tím, že vysvědčení se předává v jednotlivých třídách postupně. Žáci také nemají v pondělí 29. a v úterý 30. června ředitelské volno, které vyhlásily jiné základní školy.

„Volnější režim trval velmi dlouho, a navíc chceme vyjít rodičům dětí, které navštěvují první stupeň, co nejvíce vstříc,“ vysvětluje ředitel a upřesňuje, že o děti bude postaráno i v posledním dni odpoledne, ačkoli vysvědčení převezmou už dopoledne. „Pokud to budou rodiče potřebovat, žáci mají pořád možnost zůstat ve škole až do 16 hodin,“ potvrzuje Vladimír Škuta, podle kterého si děti, které se neúčastní prezenční výuky, mohou pro vysvědčení chodit individuálně nyní nebo až v září.

Deváté ročníky vysvědčení obdržely už ve čtvrtek a i přes neobvyklou situaci měly možnost řádně se rozloučit se školou. „Někteří ke mně přišli se slzami v očích, děkovali mi a přinesli mi nějakou drobnost na památku,“ popisuje ředitel.

Žáci posledních ročníků Základní školy Seifertova v Mělníku využili možnosti třídnických hodin a konzultací, aby se naposledy viděli se svými učiteli a podnikli s nimi různé akce. „Ve čtvrtek jsme měli například rozlučku s devátou třídou, děti absolvovaly společnou snídani v trávě,“ vypráví ředitelka Michaela Vacková. Přestože mohli žáci navštěvovat školu jen dobrovolně, většina z nich se před koncem školního roku stihla rozloučit i se spolužáky.

Předání vysvědčení se v Seifertově uskuteční už dnes, neboť už odpoledne začnou dělníci s rekonstrukcí školy.

Ze stejného důvodu se se svými žáky rozloučí dříve i Základní škola Kostelec nad Labem, kde letos absolvují děti z devátých ročníků slavnostní převzetí vysvědčení na zahradě školy místo v obřadní síni městského úřadu. Rozluček se třídními učiteli se ovšem v tomto roce musely vzdát.

„Bylo také zvykem, že žáci s třídními učiteli vyklízeli třídy, ani to se ale letos neuskuteční,“ vysvětluje ředitelka Jaroslava Glaserová s tím, že na žáky ostatních ročníků čeká klasické předávání vysvědčení ve třídách.

Rozloučení venku

Venku se jako tradičně loučí se školním rokem žáci ze Základní školy Nelahozeves, kde je pouze první stupeň. „Letos jsme se pro venkovní ceremonii rozhodli i z důvodu prevence proti nákaze koronavirem,“ připomíná ředitelka Věra Špačková a upřesňuje, že předávání vysvědčení bude mít netradiční podobu. „Přijdou i ti, kteří měli distanční výuku z domova, a tak děti, které docházely prezenčně, budou mít roušky, přestože si lidé venku už zakrývat ústa a nos nemusí,“ říká ředitelka, která očekává vysokou účast žáků.

Aby škola předešla možnému riziku nákazy, jednotlivé skupiny dětí rozmístí po různých venkovních lokacích v Nelahozevsi. Obec také dětem zařídila vydenzifikovaný školní autobus.

Také tam ale musí žáci posledních ročníků oželet rozlučku se školou, a navíc i účast rodičů při ceremonii.





Venkovní předávání vysvědčení naopak neabsolvuje Základní škola Mikovice v Kralupech nad Vltavou. Jak sdělila ředitelka Ivana Šulová, učitelský sbor je šťastný, že bude moct předat vysvědčení klasickým způsobem ve třídách. „Obrovsky se na tu normalitu těšíme. Venku navíc hraje roli riziko, že se zkazí počasí,“ dodává ředitelka. „Jen výjimečně si některé děti pro vysvědčení nepřijdou. Většina rodičů, i těch, jejichž děti po znovuotevření nenastoupily, nás kontaktovala s tím, že žáci přinesou čestné prohlášení a přijdou klasicky do třídy,“ uzavírá Ivana Šulová.

Jiří Štraub