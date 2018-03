Zákaz cigaret: hospodští si změnu často chválí

Mělnicko – Hustá oblaka cigaretového kouře, která se jako cukrová vata valí přes osazenstvo hospody. V jedné ruce pivo, v druhé cigareta. Tak s tím vším je téměř jeden rok konec. Na konci května to bude rok, co si není už možné nejen v hospodách, restauracích a kavárnách zapálit.

Téma však budí vášně stále, rozhodně není pravda, že by si lidé zvykli na protikuřácký zákon a doby, kdy se v hospodách kouřilo, jim nepřišly na mysl.

Dokládají to komentáře na facebookovém profilu Mělnického deníku. "Cigareta k pivu patří. V hospodě se kouřilo odjakživa, ať se to zakáže jen v restauracích. Zákaz je hloupost, a to jsem nekuřák." Takové reakce jste nám napsali na naši výzvu.

Podniky často počítaly s nekuřáckými variantami

Bez zajímavosti ale není, že řada podniků v Mělníku počítala se svoji nekuřáckou variantou jako jedinou již od začátku. Třeba Martin Binder, který provozuje kavárnu Donnie Brasco. "Otevírali jsme kavárnu jako nekuřáckou záměrně, zákon nám vzal vítr z plachet," řekl.

Otto Lokaj, který provozuje kavárnu Pohodovej anděl, s protikuřáckým zákonem nesouhlasí. "Ač jsem nekuřák, tak si myslím, že by to mělo být na rozhodnutí majitele provozovny," řekl. Lidé si pak podle jeho názoru mohou vybírat, kam půjdou.

Hospoda u Beníšků má opačnou zkušenost, než které se někteří hospodští obávali. "Máme pozitivní zkušenost. Lidé to ocenili, nepáchne jim po kouři oblečení, nepálí je oči. Neprotestují ani proti tomu, že chodí kouřit ven," řekla Jana Beníšková. Na zákonu jí však vadí direktivnost. "My jsme měli hospodu nekuřáckou už před třemi roky. Ale vadí mi, že mě nikdo nenechá rozhodnout," vysvětlila.

Restaurace na Hradbách otevírala, když už zákon platil. Její provozovatel Tomáš Kutlík ale říká, že i bez zákonu by jeho restaurace byla nekuřácká. "Můj názor je takový, že to na restaurace nemá vliv, lidi si půjdou zakouřit ven," uvedl.

Restauraci U Císaře provozuje Pavel Bechyně. "Zákaz kouření jsme měli už tři čtvrtě roku předtím, než přišel zákon. Návštěvnost se zvedla. I kuřáci říkají, že raději chodí do nekuřácké restaurace, nevadí jim to," vysvětluje. Podle něj je ale zásadní rozdíl v tom, na jakou klientelu podnikatel cílí.

Strážníci řešili rušení nočního klidu

S protikuřáckým zákonem v hospodách, restauracích a dalších provozovnách však souvisí to, že kuřáci budou chtít místo, kde se budou věnovat své nikotinové vášni. Často před provozovnami. To ale leckdy nelibě nesou lidé, kteří poblíž bydlí.

"Rozhodně to není nic dramatického, jak jsme slyšeli v Praze nebo větších městech," říká Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník. Až skončí zima, můžou se znovu stížnosti obyvatel objevit, připouští. "Je to v mezích. Problémy s rušením nočního klidu byly hlavně na začátku," vysvětluje. Častěji mělničtí strážníci v souvislosti se zákonem kontrolují okolí škol a nemocnic.

Strážníci s Kralup nad Vltavou mají podobnou zkušenost. "Zvýšil se počet ohlášení rušení nočního klidu tam, kde jsou hospody na sídlištích," řekl Ladislav Voves, ředitel Městské policie Kralupy nad Vltavou. Obyvatelé si ale stěžují na hlučnost lidí, když ale strážníci přijedou na místo, mohou být před hospodou úplně jiní, než v době nahlašování problému.

V Neratovicích přes zimu problémy s rušením nočního klidu strážníci nezaznamenali, řekl zástupce velitele neratovických strážníků František Hrdlička. "To bylo na začátku, když bylo hezké počasí. Lidé měli otevřená okna, někdo se bavil před restaurací, tak výhrady byly," podotkl.

Je tak otázkou, co se stížnostmi obyvatel na lidi před restauracemi a hospodami udělá návrat jara. Začnou strážníci opět vyjíždět řešit stížnosti na hluk?