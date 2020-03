To ale podle starosty Ctirada Mikeše představovalo logistický problém. „Rodičům jsem vysvětloval, že mít přehled o tom, jaké dítě kde bylo, je problém. Uzavření škol berou relativně v klidu, spíše se rozčilují, že jsme opatření neudělali o den dříve. Těžko se jim ale vysvětluje, že město může pouze doporučit, na rozdíl od bezpečnostní rady státu,“ vysvětlil.

Online reportáž

Školy podle jeho slov měly představu o tom, kde byli o dnech volna kantoři. Zatím ale těžko soudit, jak dlouho bude zrušení výuky na školách trvat. „Domnívám se, ale nechci předjímat, že to bude na několik týdnů, aby to bylo smysluplné,“ dodal starosta Ctirad Mikeš.

V městě Kralupy nad Vltavou zatím nemají žádné reakce rodičů na uzavření škol. „Je to zatím otázka hodin, co se to školy dozvěděly. Zatím jsem s nimi nemluvil,“ řekl starosta Marek Czechmann.