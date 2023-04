„Nemám rád neukázněné děti. Setkal jsem se s případy, kdy si matky sedly k vínu a děti volně pobíhaly. Především je to nebezpečné - číšník do nich může narazit, opařit je. Pokud ovšem rodiče své děti hlídají, není žádný problém," vysvětlit Bolek s tím, že se zaměstnanci setkali i se zlými pohledy některých rodičů, když se snažili jejich děti usměrnit domluvou. „Pak bojíte cokoli říct, protože se to může otočit proti vám," poznamenal.

Hosté s dětmi přitom přicházejí do Šalandy na Seifertově náměstí, kde je pro malé hosty speciální koutek, velmi často. „Bývá až přeplněný. Samozřejmě je to dáno počasím. V létě takový nával nečekáme,“ dodal Bolek.

Restaurace Na Hradbách v Mělníku naopak problémy se zlobivými dětmi řešila už několikrát. „Zažili jsme i situaci, kdy si lidé od neukázněných dětí odsedli dál, aby se v klidu najedli," uvedla provozní restaurace Květa Vyhlasová. „Samozřejmě vítáme rodiny s dětmi, ale jsme v historickém objektu, takže by to třeba s venkovním dětským koutkem byl problém. Protože je tu malinký prostor, potřebujeme, aby se rodiče snažili udržet děti u stolu, máme tu pro ně připraveny omalovánky," vysvětlila Vyhlasová a připomněla, že rodiče musí své ratolesti hlídat, jinak hrozí nebezpečí úrazu, za který by nakonec mohl nést vinu majitel podniku.

Názory provozovatelů dalších podniků na Mělnicku

Gabriela Tomečková, provozní, restaurace Aroma Neratovice



Určitě pro nás děti nejsou problém. Není tady vyloženě dětský koutek, ale máme k dispozici hračky a omalovánky. Před nedávnem si jedna paní odsedla do jiné místnosti, protože vedle u stolu seděly děti, ale jinak většinou všichni chápou, že dítě občas brečí.

Martin Medek, majitel, Dobrý kanec Mělník

Děti jsou u nás určitě vítány. Nepamatuji si, že bychom kvůli nim řešili nějaké problémy. Máme připravenu zahrádku na léto, kde bude také prolézačka. Náš postoj se nezmění, spíš budeme vylepšovat prostor, kde si děti mohou hrát.

Jaroslav Šimek, majitel, restaurace Modrá Pasáž Kralupy nad Vlavou



Neplánujeme dětem zakázat vstup. Jsme na ně připraveni, máme tu pro ně věci na malování a nabízíme dětské menu. Byli jsme první nekuřácká restaurace v Kralupech a zažili jsme toho už mnoho. Vše záleží na rodičích.