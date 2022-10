Zákaz se netýká jen zmíněné ulice, ale platí také pro ulice U Dýhárny a V Pískovně. Rozhodnutí podpořili také krajští policisté. Vedoucí dopravního inspektorátu Marek Novák uvedl, že omezení povede ke snížení počtu projetých vozidel, což zvýší bezpečnost u mateřské a základní školy nebo fotbalového hřiště.

Lidem se, vzhledem k už tak katastrofální dopravní situaci ve městě, zákaz nelíbí a berou omezení po hotové rekonstrukci Masarykova mostu jako nešťastný krok. „Je to policií zcela nevymahatelné, jelikož nikomu nemohou dokázat, zda jel celou trasu, nebo vyjel z některé z vedlejších ulic. Tento zákaz tady již v minulosti byl, ale nebyl k ničemu, a tak zmizel. Nezmizeli jen horliví úředníci a jejich výmysly," uvedla Šárka M.

„Paráda. Tleskám vedení města. Most se opravil, ale je to stejný tankodrom jako předtím. Pardon vypadá to spíš jako zpomalovací prahy. A teď uzavřou vedlejší silnici, která ulevuje hlavní silnici, a to naprosto bezdůvodně,“ uvedl jeden z obyvatel na sociálních sítích.

Ačkoliv jsou ulice označené, vypadá to, že dopravní značení řidiči přehlíží a při dobré výmluvě se vyhnou i pokutě. Proto není jasné, zda takové opatření přinese nějaké změny. Navíc kvůli nedostatku strážníků, o kterém Deník informoval před nedávnem, není moc lidí, kteří by na dodržování nového pravidla dohlíželi.