Zákaznická centra pro osobní kontakt mělnických vodáren zavírají

Říkali jste si, co se zavře kvůli opatřením proti šíření koronaviru dalšího? Jsou to zákaznická centra. Sice se nejedná přímo u nařízení vlády, ale situace je taková, že jestli potřebujete něco vyřídit na Vodárnách Kladno Mělník, budete to muset zvládnout na dálku. Uvedli to představitelé společnosti.

Zákaznické centrum. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ