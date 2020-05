Zákaznické centrum vodáren v Mělníku se otevírá

Dobrá zpráva pro všechny, kteří potřebují něco neodkladně vyřídit v zákaznickém centru Středočeských vodáren v Mělníku: zákaznické centrum se znovu otevírá. Pokud tedy není možné váš problém vyřešit přes telefon, nebo e-mail, můžete do centra vyrazit úterky a čtvrtky v době od 8 do 15 hodin. Představitelé společnosti ale apelují, aby lidé obyčejné problémy řešili raději na dálku a zvážili cestu do zákaznického centra.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Korešová Ludmila