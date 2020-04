ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Učitelé i samotní žáci se museli přizpůsobit nové formě výuky a nyní se připravují na možný návrat do školních lavic.

V malotřídní základní škole v Řepíně probíhá distanční výuka prostřednictvím e-mailů, WhatsAppu, SMS zpráv a telefonních hovorů.

Rodičům na e-mail pravidelně posílají zadání úkolů, dále mají s žáky individuální konzultace. Online výuku na této škole nezavedli. Ne všichni žáci mají počítač, někteří komunikují maximálně přes mobilní telefon rodičů. Stejně tak nejsou ani všichni rodiče v místě bydliště online, někdo si čte emaily pouze v zaměstnání. Mají zde špatný signál a místní internet je v tomto období přetížen.

„Rodiče a žáci reagují, zpětnou vazbu máme od většiny rodičů a žáků. Najdou se ale i výjimky, někteří rodiče nespolupracují, jsou i tací, kteří si doposud pro své děti nevyzvedli pracovní sešity. Dále mají rodiče a děti nabídku od nakladatelství Nová škola: on-line učebnice, vyučování přes Youtube, jazyky-online, procvičování prostřednictvím didakta.cz, bezplatná výuková videa pro matematiku na matyskova-matematika.cz, žáci jsou dle svého zájmu zapojeni do projektu Svět podle Vasila – každý týden plní výzvu. Doporučili jsme také televizní pořad UčíTelka a procvičování na skolakov.eu,“ říká Ilona Fryčová, ředitelka malotřídní základní školy 1. stupně s mateřskou školou v Řepíně.

Na základní škole v Řepíně jsou prý formálně na návrat žáků připravení. Lavice pro jednoho žáka mají a dodržet rozestupy je vzhledem k prostoru možné. Podle ředitelky Ilony Fryčové může být ale zádrhel zcela jinde. „Neumím si to moc dobře představit. Než dáme po tak dlouhé odmlce mladé žáky dohromady, hlavně po kázeňské stránce, budou se blížit letní prázdniny. Jak budou probíhat přestávky a jak zajistit přístup na toaletu po jednom, to zabere celou hodinu, než se žáci vystřídají. Myslím si, že na ten měsíc je to zbytečné,“ shrnula ředitelka.

Záležet bude i na rodičích

Další malotřídní školou na Mělnicku je i ZŠ Chlumín. Pět ročníků se učí ve čtyřech třídách. Májí celkem 60 žáků od 1. do 5. ročníku. Do chlumínské školy chodí žáci nejen z Chlumína, ale také ze Zálezlic, Kozárovic, Újezdce a jiných okolních obcí.

Výuku na dálku zde zajišťují různými způsoby. Každá učitelka komunikuje se svými žáky a jejich rodiči způsobem, který jí nejvíce vyhovuje. Pracují nejlépe, jak dovedou.

„Velice zdařilá se jeví výuka starších žáků, především 5. ročníku. Od 5. třídy se děti v informatice učí aktivně využívat počítače. Proto se vyučujícím daří denně komunikovat se svými žáky prostřednictvím různých aplikací, které jsou nyní školám hojně nabízeny, a to dokonce zdarma. Žákům se snažíme zadávat takové úkoly, které jsou schopni zvládnout téměř sami, bez pomoci rodičů. Zbytečně děti nestrašíme známkováním, uvědomujeme si, že mají těžkou situaci, ve které se rodiny ocitly poprvé. Někteří se však bez pomoci dospělých určitě neobejdou. Proto bych jim chtěla touto cestou poděkovat za trpělivost a za pomoc s výukou našich žáků, říká Radka Franková, ředitelka ZŠ a MŠ Chlumín.

Před návratem dětí do škol se ředitelka poradí se zřizovatelem školy a školskou radou, plánuje také malou anketu mezi rodiči, zda-li vůbec své děti do školy pustí a jestli je o to vůbec zájem.

„Nechci to rozhodnout sama, zajímá mě názor těch, kterých se to hlavně týká. Nehledě na to, že rodiče by přišli o příspěvek na ošetřovné. Počkám na další pokyny z Ministerstva, popřípadě z hygieny, abychom neudělali nějakou chybu. Zatím se nechystám kupovat ani předražené dezinfekce, kde výrobci zneužívají situace, která momentálně nastala. Nechám prostor k tomu, aby se vyjádřili všichni, kterých se to týká. Navíc nemáme ve třídách ani dostatek inventáře abychom zajistili odstupy dětí. Budu postupovat hlavně uvážlivě,“ dodala Franková.