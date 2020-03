Okresnímu soudu v Mělníku se podařilo sehnat potřebný počet ochranných roušek. Jde o vlastní iniciativu instituce. Uvedl to tiskový mluvčí soudu Jindřich Špergl. „Tyto roušky mají k dispozici všichni zaměstnanci a též strany a účastníci řízení, kteří přicházejí k soudu na jednání,“ uvedl.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Podle jeho slov k tomuto kroku vedení soudu vedla snaha co možná nejvíce ochránit před šířením koronaviru jednak vlastní zaměstnance a jednak osoby, které musí do soudní budovy vstoupit. To ale neznamená, že by přestala platit předchozí zavedená opatření.