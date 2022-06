Na začátku června vedení města sdělilo, že pro vysoký počet přihlášek českých dětí do mateřských škol není pro uprchlické děti místo. „Celkem podalo žádost 301 dětí, z toho 277 z okolních vesnic, které svou lokalitou spadají pod Mělník. Výjimka, jež navýší kapacity ve třídách, a to na 28 dětí, umožní přijmout celkem 201 dětí. Na asi 52 spádových se vůbec nedostane, ty zbylé byly buď mladší tří let, nebo pocházely z nespádové oblasti,“ uvedl místostarosta Petr Volf (Mělničané).