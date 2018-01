Zastupitelé rozhodli: Amerika půjde k zemi!

Mělník /ANKETA/ – Demolice nevkusné budovy nastartuje renovaci náměstí Karla IV., které se přiblíží původní podobě.

Ohyzdná Amerika, VVS, Hold nebo Teherán, jak se budově na mělnickém náměstí Karla IV. přezdívá, konečně zmizí. Vedení města konečně schválilo záměr na její zbourání. Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše by s demolicí mohlo město začít už v první polovině letošního roku.



„Stále ovšem hledáme optimálního investora, který by budovu bývalé VVS zboural a postavil na jejím místě na základě architektonického návrhu to, co město potřebuje,“ vysvětlil Mikeš. Dodal, že na místě bývalé VVS by měly vzniknout parkovací plochy, obchody a několik bytů.

„Připravujeme projekt pro zadání, které by se mělo schvalovat někdy v březnu nebo v dubnu letošního roku. Investora musí schválit zastupitelstvo. Pokud k tomu nedojde, město má připravenou variantu, že budovu zbourá na vlastní náklady,“ uvedl Mikeš. Zbývající pozemek by pak měl sloužit veřejnosti. Alespoň na čas, než se najde právě silný investor s atraktivním záměrem. Do té doby by měla plocha po Americe patřit podle prvních úvah hlavně parkovacím stáním, ale i zeleni, nebo dětským hrám.

Demolicí Teheránu by měla začít očekávaná kompletní přestavba spodního mělnického náměstí. Cílem je návrat k původním uličním čarám, kterým budova stojí v cestě.



Projekt na revitalizaci náměstí ale ještě není zcela hotov.

Podle slov prvního místostarosty Milana Schweigstilla se ještě stále v těchto dnech řeší fasáda mělnického Domu služeb na náměstí Karla IV., který je také ve vlastnictví města. „Máme několik možných variant, jak bude fasáda vypadat. Jasno by mělo být už během několika měsíců. Pravděpodobně během března nebo dubna,“ slibuje Schweigstill.



Nevzhledná Amerika, o níž místní politici mluví jako o vředu na tváři města Mělníka, se řeší už skoro třicet let. Až teď ale padl verdikt, že má být srovnána se zemí. Demolice, která bude startem rekonstrukce dolního náměstí, by podle čtyři roky starého odhadu měla stát přes dvacet milionů korun. „Počítáme s novým odhadem, podle některých firem by totiž bourání mohlo stát výrazně méně,“ poznamenal Ctirad Mikeš už téměř před rokem, kdy kauza bourání staré budovy nabyla obřích rozměrů.

Jedinou stavbou, která pak v prostoru mezi poštou a náměstím zůstane, je rohové sídlo banky, jehož majitelem není město, ale jedna pražská společnost. I s tou se ale snaží vedení radnice zkontaktovat, aby se dohodlo na řešení vhodném pro obě strany. Zatím ale neúspěšně.



Původně měli o bourání rozhodnout sami Mělničané v referendu na podzim minulého roku. To se ale nakonec neuskutečnilo. Problém byl hlavně v organizaci a příliš vysokých nákladech na jeho uspořádání. Z městské pokladnice by tak zmizelo více než půl milionu korun. Podle starosty Ctirada Mikeše navíc by bylo složité sehnat volební komisi, která by se musela skládat výhradně z místních občanů. Vzhledem k tomu, že se mělo referendum konat ve stejném podzimním termínu jako volby do poslanecké sněmovny, bylo by skoro nemožné dát takovou komisi dohromady. Na místo toho o stržení hranatého Teheránu rozhodli sami zastupitelé.