To je případ Centra seniorů Mělník. „Měříme teplotu všem zaměstnancům při vstupu již 14 dní,“ řekla ředitelka zařízení Drahomíra Pavlíková.

Nově přijatí zaměstnanci pak musí projít lékařskou prohlídkou. Tím ale opatření nekončí. „Od příštího týdne je budeme i testovat na koronavirus,“ naznačila další opatření.

Teplotu měří také klientům centra. V současné době jsou všichni bez teplot. „Pokud se nám uživatelé zařízení vracejí z lékařského zařízení nebo z domova, musí splnit určité podmínky. Vše konzultujeme s lékařem,“ doplnila ředitelka.

Boj s koronavirem se dotknul i záležitostí provozu. Zařízení uzavřeli již před týdnem. Rozdělili jednotlivé služby, aby se zaměstnanci neprolínali. „Vzali jsme to podle jednotlivých služeb, chceme zavést práci na party, jako má třeba městská policie,“ naznačila ředitelka.

Tento plán má ale jeden vážný problém, centrum nemá dostatek zaměstnanců.

Kromě pobytových služeb navíc centrum poskytuje i terénní pečovatelskou službu, a to 250 lidem. „Snažíme se terénní službu oddělit od domovů, abychom riziko nákazy ještě více eliminovali,“ řekla.

V rámci přísných opatření se klienti centra v těchto dnech navíc nemohou vidět se svými příbuznými a blízkými. Ti jim ani nemohou posílat balíčky s jídlem. „Epidemiologická zpráva zněla jasně, že koronavirus může přežít na plastech. Mají ale možnost nakoupit si u nás v kavárně, kde věci otíráme dezinfekcí, věnujeme tomu větší pozornost,“ upozornila ředitelka centra.

Se všemi opatřeními přichází ale temnější stránka veškerého snažení. To sice má zastavit koronavirus před dveřmi zařízení pro seniory, ale stejně tak to zastaví i jejich příbuzné a další návštěvy, se kterými se senioři již nějakou dobu neviděli. A jak situace naznačuje, ještě nějakou dobu se asi neuvidí. „Jsem si vědoma izolace lidí a trápí mě to. Snažíme se jim to v areálu nějakým způsobem ulehčit, jsou tu aktivity, které se odehrávají raději v malých skupinkách,“ vysvětlila.

Někteří lidé jsou ve velké krizi a stýská se jim. Těm by se ale mělo ulevit už možná během příštího týdne. Pomůže jim v tom moderní technologie. Vedení centra totiž plánuje pro své klienty zavést videohovory, aby si mohli s blízkými zavolat – a nejen je slyšet, ale i vidět. „V tu chvíli tam musí být ale pracovník, který jim s tím pomůže. Není nás v současné chvíli hodně, ale to nechci omlouvat. Musíme to zvládnout,“ podotkla Drahomíra Pavlíková.