Stejně to vidí i Radek Havlas, lékařský ředitel Nemocnice Mělník. „Nemocnice Mělník je aktuálně schopná zajistit péči o pacienty s tímto onemocněním, stav je po nárůstu v minulých třech týdnech relativně stabilní. Aktuálně máme rezervní kapacitu pro akutní příjmy na reprofilizovaných lůžkách,“ uvedl.

Oba lékaři tak reagovali na dotaz, jak to vypadá s počtem dostupných lůžek v rámci jejich jednotlivých typů. Z dat, která má Deník k dispozici, totiž vyplývá, že pokud budou počty nemocných covid-19 přibývat stejným tempem, mohou se nemocnice ocitnout na hraně vlastních kapacit – a to jak co se týká lůžek, tak i personálu.

Naštěstí mají nemocnice v kraji scénáře, jak se situací bojovat. Jak ale podotýkají, kapacitu nelze nafukovat donekonečna. „Navýšení kapacity připadá v úvahu, ale jelikož jsme limitováni personálem a místem, bylo by to možné pouze na úkor jiné péče,“ říká David Kosák.

Lékařský ředitel Nemocnice Mělník Radek Havlas uvedl, že počty covid pozitivních pacientů se v Nemocnici Mělník pohybují kolem 20 pacientů za den, u pacientů intenzívní péče je to cca 5 denně. „Dále pak je v Nemocnici Mělník asi 20 pacientů covid+ na lůžkách dlouhodobé péče a okolo dvaceti pacientů za den ve stádiu vyšetřování,“ vysvětlil.

V mělnické nemocnici je ale situace komplikovanější, co se týká dalších kapacit. „Reprofilizace lůžek byla provedena, další rezervní kapacity s ohledem na limitované množství personálu nejsou – jedná se o pracovní neschopnosti, OČR s dětmi, karantény nebo výpovědi vyčerpaných zaměstnanců,“ vysvětluje Radek Havlas.

Pokud by nastal přetlak covid pozitivních pacientů, nemocnice by se obrátila na koordinátora s požadavkem například na případné přemístění pacientů. „V rámci plánování jsme již oslovili okolní zařízení sociálních služeb s cílem zajistit případné umístění covid pozitivních pacientů, kteří již nevyžadují léčebnou péči – se střídavým úspěchem,“ řekl Havlas.

David Kosák podotkl, že lůžková kapacita jednotlivých nemocnic je nově koordinována Národním dispečinkem pro intenzivní péči, který by měl zabránit přetlaku v jednotlivých regionech. Pokud by nastala potřeba převážet pacienty, nemocnice by dokázala část zajistit. „Je to na rozhodnutí NDIP a koordinátorů dle aktuálního stavu v okolí i celé ČR. Převozy jsme částečně schopni zajistit i vlastním autoparkem, pomoc bychom ale zcela jistě uvítali,“ dodal Radek Havlas z mělnické nemocnice.

Počty lůžek v Nemocnici Mělník

Lůžka ARO+JIP: 4 volná z 16 (22 % volných)

Volná lůžka covid 3 / necovid 3

Standardní lůžka s kyslíkem: 6 volných z 62 (10 % volných)

Volná lůžka covid 1 / necovid 5

Lůžka s umělou plicní ventilací: 3 volných z 9 (33 %)