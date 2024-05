/FOTO, VIDEO/ Loňský ročník běžeckého překážkového závodu Jentak race v Dolních Beřkovicích přispěl Nadaci policistů a hasičů dvaašedesáti tisíci korun. Pomáhat bude i letos. Koná se na stejném místě druhou červnovou sobotu. Na startu středně náročného závodu budou opět děti, dospělí i celé týmy.

Jentak race, běžecký překážkový závod v Dolních Beřkovicích, čeká už šestý ročník. | Foto: se svolením Michaela Stojnova

Šestému ročníku běžeckého překážkového závodu Jentak race v Dolních Beřkovicích patří sobota 8. června, od ranní prezence závodníků přes starty jednotlivých kategorií a ukázky práce záchranných složek až po večerní zábavu s kapelou.

Závod střední náročnosti je určen široké veřejnosti. „Už tradičně nebude chybět nějaké to bahýnko, překonáte nějakou tu překážku, prolezete pneumatiku, nebude chybět ani hupsnutí do Labe, něco si přenesete, uběhnete zhruba čtyři a půl kilometru,“ říká za pořadatele Michael Stojnov a připomíná, že v závodu nejde o špičkové výkony a vrcholné časy, ale o zábavu a zároveň o prověření vlastních možností.

Výtěžek z akce, zahrnující celé startovné a příspěvky na místě, bude stejně jako v minulých ročnících převeden na účet Nadace policistů a hasičů. „Ti, co náš závod sledují už delší dobu, si jistě všímají zdražování startovného. Opravdu nejde o náš výdělek, ale o snahu o navýšení příspěvku nadaci,“ vysvětluje Stojnov.

Stále ještě se lze registrovat do závodu předem, pro jednotlivce od 15 let věku je startovné do 6. června 450 korun, další možnost k registraci bude pak až na místě se startovným 600 korun. U dětí od 6 do 10 a od 11 do 14 let je startovné až do 8. června při registraci předem 100 korun a na místě 150 korun. Pro družstva je částka do 6. června 950 korun a na místě 1500 korun.

Nadace policistů a hasičů byla založena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli nebo zůstali zdravotně postiženi po zranění při výkonu služby, případně v přímé souvislosti s ní. V posledních šesti letech nadace pomáhá i policistům a hasičům nebo jejich rodinám v tíživých životních situacích, které jsou následkem zdravotních a sociálních problémů nebo živelních katastrof.

Ve dni závodů bude v Dolních Beřkovicích čekat i doprovodný program, malé soutěže a nafukovací skluzavka pro děti, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a večerní zábava v areálu místních sokolů, kde bude hrát kapela Echo91, se vstupným sto korun.