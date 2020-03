Mnohé domácnosti řešily otázku, kdo pohlídá jejich děti, když rodiče musejí jít do práce a školky jsou zavřené. Rodinná centra ale mohla své dveře zavřít, aniž by se rodiče zlobili, že nebudou moci využít jejich služby. Jak potvrdili pracovníci rodinných center Kašpárek a Chloumek v Mělníku, o službu ani nebyl zájem.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Řekla to například Helena Frýdlová, předsedkyně spolku Rodinné centrum Kašpárek Mělník. „Provozujeme i dětskou skupinu. Když jsem se rodičů dotázali, jak vidí současnou situaci, všichni řekli, že děti nechají doma,“ odpověděla. Podotkla, že pokud by došlo na přísnější opatření, pak by taková diskuze byla stejně bezpředmětná. „Že by nás někdo kontaktoval a přesvědčoval nás, že bychom měli zůstat otevření, to rozhodně ne. Spíše rodiče sami chodili a volali, že si děti nechají doma,“ uvedla Helena Frýdlová.