Mělnické vinařství, jehož tradice sahá až do dnešních dnů (byť dnes ve vazbě hlavně na Roudnici nad Labem), je to, o němž mnozí četli v čítankách: právě mělnické víno obsahovaly pověstné „čtyry lahvice“, jež policejní komisař František Dedera koupil Karlu Havlíčkovi Borovskému na cestu do vyhnanství v Brixenu. A čtenáři Národních listů si ve válečné době mohli přečíst, jak je koupě mělnického vína výhodná: nejen kvůli zdravotnímu prospěchu doporučovanému lékaři, ale i cenově: i přes válečné zdražování téměř všech potřeb a nové zavedení daně z koňaku a šampaňského nabízelo ředitelství knížecího vinařství „všem příznivcům mělničiny příležitost k doplnění zásob za ceny nezdražené“. Ostatně zdraví prospěšné vlivy, jež právě mělnickému byly v historii přisuzovány, opakovaně ve svých pracích připomínal i legendární vinařský odborník Vilém Kraus starší, narozený deset let po zveřejnění onoho mělnického inzerátu.

Jakkoli by se to leckomu zamlouvalo, bohužel nejde o řešení, které by se dalo naroubovat na dobu koronavirovou. Potvrzuje to ostatně už i bližší prozkoumání inzerátu knížecích vinařů: jako prospěšné nabízejí své produkty pro ústrojí zažívací; nikoli dýchací. Vinná medicína tak následně nemohla nijak zasáhnout do boje s pandemií takzvané španělské chřipky, jejíž smrtící běsnění si na sklonku „velké války“, jak se tehdy říkalo, nezadalo s děním na frontách. I o ní mohla být řeč v hodinách dějepisu, zvlášť pokud byl kantor sečtělý a žáci zvídaví. Třeba v souvislosti s událostmi kolem vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918, kdy pedagog mohl připomenout k účasti studentů na dění v ulicích, že ti tehdy měli chřipkové prázdniny (a to by bylo, aby alespoň ten největší šprt nenamítl: jakápak chřipka v říjnu, když ta přece přichází v období od ledna do března).

Informace o této pandemii ostatně mohou přinést nějaké poznatky i pro dnešní problémy s šířením koronaviru. A ne; nejde o odvozování souvislostí z často zmiňovaného vysvětlení, proč se jí říká „španělská“ (toto království se do první světové války nezapojilo, a tudíž nemělo důvod informace zatajovat a cenzurovat – na rozdíl od ostatních státy majících obavy, že znalost rozsahu katastrofy by podkopávala jejich válečné úsilí). Z historie se můžeme dozvědět, že epidemie, jejíž hlavní vlny procházely světem v letech 2018–2020, trvala zhruba dva a půl roku. A i bez toho, co dnes víme o možnostech očkování, se situace vyvinula tak, že mutující virus dospěl do stadia, kdy zabíjel méně.