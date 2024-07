Pro předplatitele

Petra Špitálská dnes 06:06

Most na železniční trati mezi Neratovicemi a Čelákovicemi letos v létě padne k zemi. Přípravné práce už tuto sobotu omezí provoz na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem. Do podzimu se na místě objeví nový most.