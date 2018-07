Zemědělce na Mělnicku trápí nedostatek vody. Sucho zasáhlo i včelaře

Mělnicko - Sucha sužují už několik měsíců celou republiku a nevyhnula se ani Mělnicku. Nedostatek vody trápí zejména zemědělce a drobné živnostníky.

Své o tom ví i včelař Vlastimil Kučera. „Letos přišlo jaro velmi brzy. Všechno najednou rozkvetlo a včely ještě nebyly připravené. Snůška proto bude tento rok o něco slabší,“ potvrdil včelař z Kralup nad Vltavou.

Přetrvávající sucho zasáhlo hlavně jih a jihovýchod okresu. „Ovlivnit cenu medu by to mohlo, ale já rozhodně zdražovat nebudu. Letos budu schopný vytočit tak okolo padesáti litrů medu na včelstvo, což je skoro stejně jako v minulých letech. Mám hodně klasického květového medu a po dlouhé době i lipového a akátového,“ pochválil si Kučera. Jedna kilová sklenice medu zakoupená u včelaře přitom v současné době stojí asi 150 korun.

Stejný názor sdílí i včelař Martin Sysel z nedalekých Veltrus. „Rozhodně je letos slabší snůška. Asi tak osmdesát procent toho, co bylo v minulých letech. Tento rok je opravdu hodně lipového medu, ale to souvisí hlavně s deštivým počasím, které bylo loni na podzim,“ vysvětlil včelař. Ani on cenu medu zatím tento rok zvýšit nehodlá. Příští rok prý ale bude situace záviset zejména na tom, jestli bude nucen včely kvůli suchu dokrmovat. „Pak by bylo zdražení maximálně o deset korun za kilo,“ dodal Sysel.

Na náhlou změnu podnebí je také velmi citlivé víno. Dostatek vláhy v období od začátku růstu bobulí až po jejich zaměkávání je rozhodující pro dobrý ročník. „Sucho je už pravidelný problém, ale zatím nás nijak výrazně nezasáhlo. Teď hlavně potřebujeme srážky, aby mohly bobule vína dál růst. Pokud by ale srážkový deficit trval, došlo by určitě ke snížení hmotnosti sklizně,“ přiznal předseda sdružení vinařů Mělnický košt Karel Hejduk. Ceny vína by to ale podle jeho slov nijak zásadně neovlivnilo. V současné době jsou prý dokonce vinaři v porovnání s předchozími lety o tři týdny napřed se sklizní. „Zatím to vypadá, že budeme moct začít sklízet už v polovině srpna, což je celkem nezvyklé,“ dodal Hejduk.

Nedostatek dešťových srážek naopak přidělal velké starosti pěstitelům obilí, cukrovky a brambor. Nejhůř jsou na tom zemědělci hospodařící na písčitých půdách kolem Mělníka. „Na kvalitních polích je letošní úroda slabší průměr. Na písčinách to ale kvůli suchu dopadlo katastrofálně. Zelenina i brambory ještě přežily. Ale obilí, co jsme měli vysazené na kusu lánu, všechno seschlo,“ postěžoval si soukromý zemědělec Jiří Jakubec, který má pole v Nedomicích u Všetat. Podobná situace se například stala i v sousedním okrese Mladá Boleslav. Tam bude letošní úroda podle Josefa Loudy, předsedy zemědělského družstva Sever Loukovec, přibližně o třicet procent nižší než je dlouhodobý průměr.

Situace ve městech je ale podle vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství mělnického městského úřadu prozatím stabilní. „Současná situace ještě není nijak kritická, zdroje pitné vody zatím omezovat nemusíme. Trend sucha se v posledních několika letech vyvíjí nepříznivě. Průtoky řek se hodně snížily, došlo také k poklesu povrchových vod. Situaci dál sledujeme a pokud by se nezlepšila do několika týdnů, přistoupili bychom na území Mělníka k opatřením jako zákazu zalévání nebo mytí aut pitnou vodou,“ vysvětlil vedoucí odboru Jiří Hakl.

Podle portálu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) spadlo za poslední týden na území České republiky průměrně 11 mm srážek, což odpovídá 67 procentům normálu pro toto období. „Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil – zejména v povodí Labe od Doubravy po Jizeru a horní Ohře. Naopak v povodí horní Vltavy a Osoblahy došlo k mírnému zlepšení,“ upozornil na svých webových stránkách ČHMÚ.

Problematika sucha se v různých okresech Středočeského kraje dramaticky liší. Může za to zejména velikost celého kraje i odlišné klimatické a půdní podmínky. „Zatímco na západě a severozápadě se setkáváme s vlivem srážkového stínu Krušných hor, na jihovýchodě kraje zasahujícího do vyšších poloh máme obecně vyšší srážkové úhrny a také chladnější klima," vysvětlil pro Deník sousedního okresu Nymburk profesor Miroslav Trnka, který působí na Mendelově univerzitě a v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.