Ze statistických údajů vyplývá, že průměrný věk budoucích maminek je 31 let. Nároky na ženy se mění jak v soukromém, tak i pracovním životě. Ženy jsou ve velmi důležitých a vysokých pracovních pozicích, kde chtějí uspět a budují si svou kariéru.

„Žít v této uspěchané a náročné době není snadné. Jsou jiné nároky na bydlení, poplatky, provoz domácnosti a každý je ovlivněn ekonomickou situací – mateřskou, rodičovskou dovolenou. Tyto a mnohé další faktory přispívají k pozvolnému, ale vytrvale stoupajícímu průměrnému věku maminek,“ říká Pavla Jelínková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického a neonatologického oddělení v Nemocnici Mělník.

Aktuální statistiky z mělnické porodnice tento trend potvrzují. V roce 2015 byl průměrný věk maminek 29 let. Po třech letech se jedná již o 31 let. Obdobná situace panuje i v ostatních zařízeních. Mnoho českých porodnic v roce 2018 uvádělo, že registrují vyšší průměrný věk nastávajících maminek. V témže roce dokonce věk rodiček v ČR poprvé překonal třicítku.

„Věkový průměr v celé Evropě je o něco nižší, tedy 29 let. Tento trend u nás trvá od devadesátých let minulého století, v západním světě zhruba o patnáct let déle. A to přesto, že doporučovaný a optimální věk pro první dítě je mezi 20. až 24. rokem věku,“ vysvětluje Pavla Jelínková.