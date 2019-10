„V nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy na dopracování studie, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení. Po získání stavebního povolení, což bude trvat přibližně rok, může začít samotná výstavba. Zároveň můžeme s lékaři ze současné polikliniky podepsat předběžnou smlouvu o nájmu, která jim bude garantovat pronájem ordinace či jiných prostor,“ říká neratovický starosta Roman Kroužecký.

Dále také vysvětluje, že se snaží najít možnosti pro urychlení celého procesu. Jednou z nich by mohlo být například použití technologie modulární výstavby objektu polikliniky, které by mohlo celkovou dobu stavby zkrátit minimálně o jeden rok. „Navštívil jsem několik staveb vystavěných touto metodou. Již několik měsíců jsem v kontaktu s firmami, které tuto technologii vyrábějí a dodávají. Výhodou je i to, že se podřídí architektovi a projektantovi. Výsledná stavba je pak k nerozeznání od staveb realizovaných běžnými stavebními technologiemi. Základní podmínkou je ale shoda architekta a projektantů s případným výrobcem modulárních dílců,“ doplňuje starosta.

V nejbližší době by měla proběhnout schůzka se všemi lékaři, kterým by tak měly být zodpovězeny všechny jejich dotazy.