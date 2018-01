Zima na krku. A tak míříme za teplem

Mělnicko /ANKETA/ – V zimě za teplem. Očekávat, že našinec změní ze dne na den svoje dovolenkové priority, by bylo naivní. Egypt, Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, ale i Zanzibar, Kuba a Kapverdy. To jsou destinace, o které mají Češi zájem. Prostě teplo a sluníčko jako kompenzace české (ne)zimy. Potvrzují to oslovené cestovní kanceláře v regionu.

„Zájem o zimní cesty za teplem a sluncem je sice menší než o letní dovolené, ale i tak se dobře prodávají,“ uvedl například František Chmela z cestovní kanceláře Neckermann Partner z Mladé Boleslavi. „Klientům nabízíme například Kapverdy, Kubu, Egypt, Mexiko nebo velmi oblíbené Thajsko,“ sdělil. Cena takového zájezdu představuje zhruba 27 tisíc korun pro osobu na deset dní. K tomu je ovšem nutné počítat s tím, že tato kancelář organizuje lety z německého Mnichova. V nabídce jsou i pobyty v exotické Brazílii nebo Venezuele.

V zimě hraje prim exotika. Na čele žebříčku oblíbenosti je Egypt. Na tom se shodují v mělnických cestovních kancelářích Invia a Galatour. „Co se týká zimní rekreace, lidé rádi jezdí i do Španělska, Dominikánské republiky či na Kapverdy. Našimi stálými klienty jsou například ale také potápěči, kteří za svým sportem v této roční době jezdí do Egypta,“ uvedla Iveta Ongalová z mělnické CK Galatour.

„Ano, poptávka po zimním koupání, a to zejména v období leden až březen, je veliká. Stále více klientů létá k moři nejen v létě, ale i v zimě,“ uvedla Karla Jonášová, regionální ředitelka prodeje Čedoku pro severní, východní a západní Čechy. „Letošním hitem z těch bližších destinací jsou Kanárské ostrovy a Emiráty. Lety nejsou pro naše klienty tak dlouhé a užijí si sluníčka i koupání. Z exotických lokalit je letos nejvíce žádaný Zanzibar, ale stejně jako každý rok i Karibik - Kuba a Dominikánská republika,“ podotkla Karla Jonášová. Uvedla i zajímavost. „Naší velmi žádanou novinkou jsou okružní plavby okolo Kanárských ostrovů s výletem do Maroka a na Madeiru. Ceny koupání i v zimních měsících jsou velmi atraktivní a například u Emirátů začínají týdenní pobyty v čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive na ceně okolo 20 tisíc korun. Tyto plavby, včetně letenky a soft all inclusivu, se dají pořídit již od 16 990 korun,“ dodala Karla Jonášová.

„Od listopadu do dubna převažují zájezdy za exotikou. Mezi nejoblíbenější destinace patří Dominikánská republika nebo Kuba. Do vzdálených destinací se vydávají především mladí lidé nebo senioři,“ uvedla Dana Šmejkalová, majitelka Cestovky Sadská.

Za exotikou, na hory i do lázní

Podle Petra Matouška, majitele poděbradské cestovní kanceláře se v zimě nejvíce prodávají tři druhy zájezdů: exotické, lyžařské a lázeňské. ”Nejoblíbenější exotickou destinací se opět stává Egypt. Lidé se přestávají bát do severní Afriky cestovat a destinace je také cenově nejdostupnější. Oblíbené jsou také Kanárské ostrovy, Thajsko či Dubaj,“ uvedl Petr Matoušek.

Kromě exotiky jsou v hledáčku klientů také hory. „Dříve k nám chodili zákazníci, že chtějí lyžařský zájezd třeba do Alp. Bez jídla a s přespáním ve skromných, turistických podmínkách,“ uvedl František Chmela z boleslavské CK Neckermann Partner a dodal, že dnes lidé sice stále preferují Alpy, ale se už vším komfortem představujícím all-inclusive v pětihvězdičkovém hotelu s wellness. „Takoví zákazníci byli v minulosti spíš výjimkou, nyní se poměr obrací a těch, kteří chtějí luxusní služby, je většina.“

Zájem o lyže potvrzuje i Petr Matoušek z Poděbrad: „Lyžovat jezdí lidé nejčastěji do Itálie a Francie. Ti, co mají zajištěnou vlastní dopravu, pak volí Rakousko. Mezi termálními pobyty vede Maďarsko, přičemž horké koupele si užívají především senioři,“ dodal Matoušek.

A výhled do léta? Tady asi k výrazným změnám nedojde. „Největší pozornost přitahuje Řecko. V létě se potom často jezdí do Egypta, Chorvatska, Bulharska a poslední dobou znovu i do Turecka. Naši klienti si více jak v minulosti vybírají zájezdy v Bulharsku. Rozhoduje přitom příznivá cena,“ upřesnila Veronika Hozáková z mělnické CK Invia.