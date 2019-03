Živly si nedají pokoj: čeká se další silný vítr

Mělnicko - Co živly zkoncentrované do silného vichru dokážou, je ještě v dobré (vlastně spíš v nedobré) paměti z konce minulého týdne. A už je na obzoru další fukot, který by mohl přinést další problémy. V úterý 12. března meteorologové vydali výstrahu před silným větrem, jež ve středních Čechách platí od středeční páté ranní do 18. hodiny stejného dne.

Očekávají čerstvé západní proudění, v němž bude přes střední Evropu postupovat okludující frontální systém. Ve srovnání s nedělí má být situace podstatně příznivější – rozhodně to však neznamená, že stromy, které v neděli nespadly a plechy, které neulétly, musí pevně držet dál. Jihozápadní až západní vítr ráno zesílí, přičemž v nárazech může místy dosahovat rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Během večera pak částečně zeslábne.

Autor: Milan Holakovský