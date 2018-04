Zkušenosti, jak bojovat se zločinem, nabízí kraj i světu

Střední Čechy – Někde to může být hodně těsné – a jinde nejspíš přímo nafest. To středočeští hasiči předpokládali už předtím, než se v rámci Dne požární bezpečnosti, připadajícího na pátek třináctého, postili do kontrol průjezdnosti. Tedy do testování, jak se v ulicích na sídlištích i v dalších lokalitách přeplněných parkujícími auty dokáže pohybovat jejich těžká – a hlavně rozměrná – technika: cisternové vozy a automobilové žebříky.