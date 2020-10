Současně to bylo jejich příspěvkem k preventivním aktivitám v rámci Evropského dne proti vloupání, připomněla mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. „V chatových oblastech zkontrolovali několik desítek rekreačních chat a chalup. Zaměřili se zejména na dveře, okenice, zámky a na přilehlé prostory,“ přiblížila činnost kolegů.

Zatím žádné odhalení

Na první z kontrol v této sezoně vyrazili mělničtí policisté nejen do okolí města, ale vydali se prověřovat i oblast Kokořínska. „Nebyly shledány stopy po vloupání a ani nebylo zjištěno žádné poškození nebo užití násilí při vniknutí do objektu. Na území kontrolovaných rekreačních oblastí se ani nepohybovala žádná podezřelá osoba,“ shrnula Johnová výsledná zjištění.

S dalším poklesem teplot a příchodem podzimních plískanic se ale nenechavci objeví, mají policisté jasno. Bývá to tak každý rok. Upozorňují proto vlastníky, aby své objekty co nejlépe zabezpečili, nenechávali volně dostupné nářadí, jež by vloupání mohlo usnadnit, stejně jako třeba žebříky, pro jistotu odvezli vše cenné – a i během zimního období občas přijížděli; nejen na kontrolu, ale také kvůli zanechání viditelných známek přítomnosti: třeba stop ve sněhu. Na takových návštěvách se lze domluvit i se sousedy.

Také policisté se plánují vracet. „Toto opatření bylo jedno z mnoha, které policisté na Mělnicku chystají v průběhu zimních měsíců, kdy se rekreační oblasti stávají cílem nájezdů pachatelů majetkové trestné činnosti,“ potvrdila Johnová. Už z minulých let jsou ostatně známé nejen obchůzky policistů, ale i akce s nasazením služebních psů, a dokonce také s využitím vrtulníku s termovizí.

Prevenci virus neublížil

Kontrolní akce se pořádají i na dalších místech kraje, potvrdila Deníku Barbora Schneeweissová ze středočeského ředitelství Policie ČR. Zatím tomu nezabránily ani dopady šíření epidemie koronaviru. „I když nám přibývají policisté, kteří jsou nakažení nebo v karanténě, není ohrožen nejen výkon služby, ale normálně realizujeme i preventivní akce v chatových oblastech. A budeme v nich i nadále pokračovat,“ ujistila.

Rovněž mluvčí středočeské policie Pavel Truxa zapojení policistů do kontrol potvrzuje. Upozorňuje však, že vlastníci by zabezpečení svého majetku neměli podceňovat. V té souvislosti doporučuje rady a tipy, které nabízí web www.stopvloupani.cz – nebo jsou k mání také v mobilní aplikaci Zabezpečte se. „V případě, že zjistíte, že dovnitř někdo násilně vniknul, zavolejte na linku 158 a věc nahlaste. Místo uchovejte v takovém stavu, v jakém jste ho nalezli, abyste nepoškodili stopy důležité pro policisty,“ připomněl Truxa další důležitou zásadu. Stává se totiž, že bezprostředně po zjištění vloupání se majitelé pustí do uklízení nepořádku a nápravy škod. Byť se někdy ukáže, že předtím byla chata opuštěná třeba i po několik měsíců.

Nahlášené řádění zlodějů na Mělnicku 2019 2018 Majetková kriminalita 746 skutků (objasněnost 21,31 %) 758 skutků (objasněnost 29,02 %) Z toho krádeže vloupáním 183 skutků (objasněnost 18,57 %) 192 skutků (objasněnost 29,18 %)

Zdroj: Policie ČR

Zdroj: Youtube