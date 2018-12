Žlučníkový záchvat je nepřítelem Vánoc. Jak se mu vyhnout?

Mělnicko - Ryba. Řízek. Salát. Chlebíčky. Cukroví. Zní to dobře. Oči by chtěly, ale pak se může stát, že žlučník řekne „ne“ - a problém je na světě. Třeba v podobě žlučníkového záchvatu. Vánoce tak můžou nabrat podoby, která má do míru a klidu dost daleko. Čemu se u štědrovečerní tabule vyhnout, na co si dát pozor?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Lékařka Tereza Straňáková řekla, že zažívací problémy potkají v životě zřejmě každého. „Nemusí jít ale hned o onemocnění, na vině může být špatná kvalita stravy nebo její množství. A to je každoročně vždy velmi aktuální téma především před vánočními svátky," vysvětluje. Častá „vánoční" obava pak spočívá v tom, aby člověk neskončil s rybí kostí zapíchnutou v krku – v nemocnicích ale lékaři řeší častěji případy žlučníkového záchvatu kvůli tomu, že se lidé prostě přejedli. „Kdo je zdravý a dlouhodobě žije podle zásad zdravého životního stylu, je v dobré kondici a má dostatek pohybu, ten se pravděpodobně ničeho nemusí bát, protože jeho tělo si s ojedinělým dietním prohřeškem poradí," podotkla. Jak ale vysvětluje, obecně však platí všeho s mírou a není zcela od věci vědět, že existují i zdravější varianty tradičních vánočních pokrmů. „Naproti tomu pacienti nemocní, kteří trpí cukrovkou, mají problémy se slinivkou, játry či žlučníkem a podobně, ti by měli svá příslušná dietní omezení dodržovat stále, i o svátcích," upozornila lékařka. Jsou ale „zdravé" varianty cukroví a salátu tak dobré? Tereza Straňáková vysvětlila, že záleží na způsobu přípravy. „Když se například do bramborového salátu dá více zeleniny a vynechá se uzenina, když místo majonézy přidáme bílý jogurt nebo polovinu jogurtu a polovinu majonézy, nemusíte poznat velký rozdíl," popsala. Jak zároveň uvedla, existuje i spousta receptů na zdravé cukroví. Místo pšeničné mouky lze na pečení použít špaldovou či celozrnnou a tak dále. „Silvestrovské obložené chlebíčky je vhodnější připravit z celozrnného pečiva místo z bílé veky a spíše se šunkou, sýrem či rybou, než s majonézou a uherákem. Stejně tak pomazánka je vhodnější tvarohová spíše než vyrobená z majonézy. Také bychom to neměli přehánět se solí, zvláště pacienti, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem," dodala Tereza Straňáková z gastroenterologické ambulance Oblastní nemocnice Kladno.

Autor: Jakub Šťástka