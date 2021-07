Třebaže začátek července tradičně provází velké prázdninové stěhování, víkend nastavený dvěma státními svátky byl vybrán jako ideální pro nezbytná omezení: od soboty do pondělka se očekává jen slabý provoz.

Unikátní bourání nadjezdu

Neprůjezdná bude po 48 hodin dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi, a to kvůli demolici nadjezdu Kaliště na dálničním kilometru 24,63. Tato mostní spojnice na obslužné komunikaci Lensedly–Hrušov již nyní nese znaky toho, že se má brzy poroučet k zemi: došlo na frézování vozovky, ale také na odstranění zábradlí a bourání říms. Kvůli konečné likvidaci nadjezdu je plánována úplná uzavírka dálnice s odklonem provozu na vyznačené objízdné trasy (těžké kamiony budou mít vlastní), a to mezi 20. hodinou v sobotu a 20. hodinou v pondělí, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnici a dálnic ČR. „V průběhu těchto 48 hodin bude třeba odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr a zbytků stojek,“ upřesnil.

Připomíná současně, že nejde o klasickou demolici mostu se shozením bourané konstrukce. Na místě budou nasazeny obří jeřáby Liebherr LTM 1500, jejichž jejich úkolem bude zajistit snesení části postupně rozřezávaného nadjezdu na určenou plochu. „Zde dojde k jejich dalšímu dělení, nakládce a odvozu. Zavěšení na jeřáb se bude provádět protažením řetězu přes předem připravené otvory v jednotlivých částech mostní konstrukce,“ přiblížil Buček podrobnosti unikátní operace. S dodatkem, že ta bude vyžadovat precizní provedení. „Aby nedošlo k poškození nové vozovky pod mostem,“ vysvětlil.

Uzavírka dálnice D1.Zdroj: Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Zdůvodnil současně, proč volba padla právě na termín od sobotního do pondělního večera: očekává se nízká intenzita provozu; zejména nákladní dopravy. „O nedělích a státních svátcích platí v době od 13.00 do 22.00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny. Ve spojení s obdobným zákazem v sobotu dopoledne tak tento prodloužený víkend jezdí v celkovém součtu méně než třetina běžného počtu nákladních vozidel,“ konstatoval Buček. S dodatkem, že načasování se zároveň vyhýbá odjezdové špičce z Prahy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne i návratové špičce v úterý, které bude posledním dnem prodlouženého víkendu.

Rozsáhlé omezení u Prahy

Na nové uspořádání narazí o víkendu řidiči také na frekventovaném úseku dálnici D8 u Prahy, kde v sobotu silničáři začnou vyznačovat omezení v místě chystané rekonstrukce. Zatím to bude v jízdním pásu pro směr od Mělnicka na Prahu, kde se má nová úprava provozu postupně stavět od sobotní sedmé ranní až do úterního poledne.

Změny tím však nekončí. „Od deváté hodiny ve čtvrtek 8. července do deváté hodiny v sobotu 10. července budeme pokračovat s výstavbou dopravního omezení v jízdním pásu ve směru na Ústí nad Labem – a dojde také k otevření přejezdů středového dělicího pásu, aby následně mohlo dojít k převedení levého jízdního pruhu ve směru na Ústí nad Labem do protisměrného pásu,“ uvedl Buček. Celkově dokončeno by nové uspořádání mělo být nejpozději v pondělí 12. července. Pak se počítá se zahájením vlastních oprav, prozatím mezi dálničními kilometry 4,9 a 12,1. S postupem prací se pak od 18. července má vedení dopravy pozměnit. Podle předpokladů by zde omezení měla trvat do 10. září.

Obousměrné objízdné trasy za uzavřenou D1

- Pro vozidla do 12 tun: MÚK Mirošovice (exit 21)–silnice I/3 (Mirošovice)–silnice II/112 (Benešov)–silnice II/110 (Benešov, Soběhrdy, Kozmice)–MÚK Ostředek (exit 34)

- Pro vozidla nad 12 t (obousměrně): MÚK Mirošovice (exit 21)–silnice I/3 (Mirošovice, Bystřice, Olbramovice, Votice, Miličín)–dálnice D3–MÚK Měšice (D3, exit 79)–silnice I/19 (Tábor-Zárybničná Lhota, Chýnov, Dolní Hořice-Kladruby, Dolní Hořice-Lejčkov, Obrataň, Čížkov, Pelhřimov-Starý Pelhřimov)–MÚK Humpolec (D1, exit 90)

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR