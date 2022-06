Stavby ukázkové socialistické architektury ležely několik desítek let ladem a Mělnickým se i přes opakované pokusy nedařilo spojit s dnes již bývalými vlastníky. Nový majitel je otevřen spolupráci s městem.

Místo komplexu by tak na náměstí mohly v budoucnu vzniknout byty.

Konkrétně se jedná o budovu Výchovně vzdělávacího střediska (VVS), jejíž část do svého vlastnictví před nedávnem získala firma Fisolta Property. Ta je majitelem také budovy lidem známé pod názvem „bývalý Albert", nacházející se vedle domu služeb. Ten a část budovy VVS, přezdívaná Amerika, Hold nebo Teherán patří do majetku města.

Firma avizovala, že se nechce stát součástí jakékoliv předvolební kampaně, tudíž schůzka v Mělníku proběhla za přítomnosti všech stran. „Jsme v kontaktu, hledá se model spolupráce, přizváni byli i zástupci opozice. Tak snad se začíná rýsovat řešení 30 let odkládaného problému,“ sdělil místostarosta Milan Sweigstill (Máme rádi Mělník).

Podle radních je výhledovým plánem přestavba budov na byty, které by do centra města přivedly nové obyvatele. Zároveň by vznikl prostor pro společenský a plesový sál.