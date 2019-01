Mělník - V centru Mělníka lidé ve velkých vedrech příliš času netráví. Na zmrzlině si tam pochutnávají jen po ránu.

Zmrzlinu s banánovou a jahodovou příchutí si mohou lidé odnést od Kristýny Kostkové z Nové ulice. | Foto: Deník/Jiří Říha

Pokud by si někdo myslel, že se stroje na výrobu zmrzliny ve velkých vedrech, která panují v posledních týdnech, nezastaví, byl by na omylu. Alespoň tedy v centrech měst tomu tak není.

„Pro zmrzlinu si lidé chodí hlavně po ránu, odpoledne už je v centru mrtvo," řekla Jiřina Valínová, která včera ve stánku na mělnickém náměstí Karla IV. točila vanilkovou a melounovou zmrzlinu. Za den jich prý prodá zhruba sto.



Stovku kornoutků s osvěžující dobrotou si během jednoho dne lidé odnesou i od Kristýny Kostkové, která zmrzlinu nabízí v Nové ulici.

Lidé ve frontách na zmrzlinu nečekají ani u mělnické cukrárny Astra. Podle její majitelky Lenky Černé jde totiž nejvíc na odbyt během dní s teplotou od čtyřiadvaceti do šestadvaceti stupňů.



„Když panují vyšší teploty, lidé z centra raději utečou někam k vodě nebo do lesa. Letošní rok, kdy jsou opravdu extrémní vedra, je pro kamenné obchody v centru města téměř likvidační," konstatovala Lenka Černá, podle níž lidé mají z točené zmrzliny nejraději vanilku, čokoládu, pistácii, jahodu a dospělí také kávovou.



V případě kopečkové je to ale prý jiné. „Z kopečkové nejvíce táhnou citronová, malinová a jahodová. Větší zájem je ovšem o točenou, kopečková jde už pár let do pozadí. Přitom po revoluci to bylo úplně naopak," vysvětlila vedoucí cukrárny Astra a dodala, že největší odbyt zmrzlin je v současné době nepochybně na koupališti.



To potvrdila i Petra Bohuslavová, která v areálu koupaliště provozuje občerstvení. „Tím, že jsou vedra, na koupaliště chodí hodně lidí, kteří se chtějí osvěžit. Největší zájem tu je o zmrzlinu a ledovou kávu," připomněla Petra Bohuslavová, která na mělnickém koupališti nabízí točenou vodovou zmrzlinu s příchutí jahody a banánu a devět druhů smetanové kopečkové zmrzliny.