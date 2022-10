Od hřbitova zmizí chytré toalety. Mělník se zbaví i dopravních balisetů

„Na pozadí knížky s názvem Lesní medvídek se odehrává kouzelný příběh o vztahu a porozumění rodičů s jejich miminky a batolaty. Velmi zábavnou formou je učí, jak vyjádřit znaky a gesty to, co v knize, ale později i ve skutečnosti vidí, co chtějí nebo co je zajímá, i přes to, že ještě nemluví,“ říká mělnická autorka Hana Štolbová o svém projektu, který chce vydat samonákladem.

„Díky svému obsahu a krásným kresbám získává potenciál být velmi oblíbenou součástí každé novopečené rodiny. Následovat budou další leporela s názvy Mýval a rybka, Myška a psí kamarád,“ dodává.

Více informací najdou čtenáři na www.prvniznaky.cz.