Mělnicko – Projekt Čtení pomáhá, který podporuje čtenářství a zároveň dětem umožňuje podílet se na charitativní soutěži, ovládla ve školním roce 2013/2014 Základní a mateřská škola Úžice.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: archiv

Nejúspěšnější školou se škola z Mělnicka stala díky tomu, že měli její malí čtenáři nejvyšší procentuální úspěšnost v rámci kontrolních testů. Těmi pořadatelé ověřovali, jestli děti uvedené knížky opravdu přečetly.



Potvrdil to Martin Roman, který je autorem a donátorem projektu Čtení pomáhá. „Princip Čtení pomáhá spočívá v tom, že čtenář přečte knihu vybranou z našeho seznamu a za to, že ji přečetl, dostane padesát korun na charitativní účely. Abychom si však byli jistí, že žák knihu skutečně přečetl, musí její znalost prokázat v testu," konstatoval Martin Roman a dodal, že otázky jsou zaměřené na různé detaily, které může znát jenom ten, kdo knihy opravdu četl. A právě to zvládly na jedničku děti z úžické školy.



Každý ze čtenářů, který se do soutěže přihlásí, přečte knihu a splní test, získá kredit padesát korun. Ten pak může věnovat na některou z nabízených charitativních akcí.