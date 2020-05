Po nucené přestávce na základě vyhlášení nouzového stavu vládou začíná město Mělník postupně ožívat. V pátek 1. května bylo otevřeno Turistické informační centrum, jehož provoz je v částečně omezeném režimu.

Znovu otevřené infocentrum nabízí novinku o mělnickém podzemí. | Foto: Marta Dušková

V současné době se nabídka informačního centra rozšířila o novinku s názvem Mělnické podzemí. Letáček s informacemi připravil Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, který již několik let pořádá Dny otevřených dveří mělnického podzemí do objektů, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Vždy na jeden den mohou návštěvníci s průvodcem nahlédnout do podzemí domů v soukromém vlastnictví.