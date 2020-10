Majáky české kultury byly akcí, při níž se v pondělí večer na nějakou dobu naposled rozzářilo mělnické Mekuc – Mělnické kulturní centrum. Řada kulturních institucí rozsvítila světelné sloupy jako majáky předtím, než jejich světla nuceně pohasnou v rámci opatření proti šíření koronaviru. Rozhodnutím vlády dostala kultura nucenou pauzu – přičemž nikdo nedokáže přesně odhadnout, jak dlouho potrvá.

Radka Kareisová při zahájení kulturní sezony v Mělníku. | Foto: Mirek Pásek

Právě to je největší problém, řekla v úterý Deníku ředitelka kulturního centra Radka Kareisová. „Nikdo neví, co bude za tři týdny, za měsíc,“ konstatovala. Rozhodování o osudu akcí plánovaných na nejbližší dny, u nichž už je jisté, že se neuskuteční, také podle jejích slov není jednoduché. Raději zrušit – nebo se pokusit o přesunutí na nový termín, pro což už ale nezbývá mnoho prostoru? Právě proto je v kulturním domě nebývale rušno – zcela v rozporu s laickou představou, že když se kulturní akce nekonají, panuje tam klid a pořádně není do čeho píchnout.