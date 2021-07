Školáci ze ZŠ Jodlova v Kralupech nad Vltavou se mohou těšit na bezbariérový přístup do budovy v Jodlově ulici. V posledních dnech a týdnech zde začala přístavba výtahu a také zřízení bezbariérového WC. Oznámila to kralupská radnice.

V ZŠ Jodlova probíhá výstavba bezbariérového výtahu a sociálního zařízení. | Foto: MěÚ Kralupy nad Vltavou

„Projekt by měl být hotov do konce měsíce října. Přestože v budově školy sídlí i městská knihovna, nebude po dobu realizace stavby přerušen její provoz. To je jistě pozitivní zpráva,“ řekl kralupský starosta Marek Czechmann.