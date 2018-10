Zubní pohotovost využily už tři tisícovky pacientů

Mělník – Za osm měsíců provozu stomatologické pohotovosti v Mělníku využilo jejích služeb už 2895 pacientů. To je počet lidí, kteří přišli s bolavým zubem jen do srpna letošního roku. Jen z Mělníka to podle koordinátora projektu Michaela Cílka bylo asi 793 občanů.

Pohotovost funguje v Pražské ulici v budově bývalé dětské nemocnice už od začátku letošního roku. Vchod je přímo z křižovatky Pražské a Macharovy. Podle starosty města Mělníka Ctirada Mikeše se do projektu postupně zapojilo několik desítek měst a obcí ze Středočeského a Ústeckého kraje. „Všechny obce platí ročně za každého svého občana 25 korun," vysvětlil Mikeš s tím, že v případě Mělníka tato částka činí necelého půl milionu korun. Občané hradí pouze pohotovostní poplatek 90 korun jako na jiných pohotovostech. Pacienti smluvních zdravotních pojišťoven jsou ošetřeni na náklady příslušných pojišťoven. Nepojištění pacienti podle platného ceníku. Provozní doba je zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. Stomatologická pohotovost se vrátila do Mělníka znovu po třiceti letech. Doposud museli lidé s bolavým zubem jezdit do Prahy, Kladna nebo Mladé Boleslavi. Běžně sem teď dojíždějí obyvatelé Roudnice nebo Štětí. Ošetřit se tu mohou nechat i ti, jejichž zastupitelé se do projektu nepřihlásili a neplatí za ně stanovený poplatek. Takové pacienty ale vyjde ošetření asi na 2200 korun za jednu ordinační hodinu.

Autor: Barbora Walterová