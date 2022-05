Pes s očima duchů. Australský ovčák najde uplatnění ve sportech i jako společník

autor externí

Australský ovčák se hodí jak na venkov, tak do města. Je to inteligentní, pracovitý, přátelský a líbivý pes. Společník, se kterým můžete jít na výlet, relaxovat i závodit v psích sportech. Je to zkrátka opravdový psí univerzál.

Australský ovčák | Foto: Shutterstock