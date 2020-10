Nekonečný problém. I tak by se dala dvěma slovy, která se už stávají takřka synonymem, popsat situace kolem nekastrovaných a nekontrolovaně se množících toulavých koček. Problém trvá již desítky let a útulky, ve kterých koťata z ulice končí, by o něm mohly vyprávět. Ne všechna zvířata mají ale štěstí na azyl, některá čeká vyhladovění nebo smrt pod koly aut.

Útulky v Česku mají sloužit především jako přechodný azyl pro nalezená, odložená nebo odebraná zvířata. Postupně se ale jejich role proměnila. Dnes se potýkají s obrovským množstvím přijímání toulavých koček a jejich mláďat, na které jim často už nestačí kapacity. Kolik koček se dnes po ulicích pohybuje navíc, mohou veterináři jen odhadovat. Na rozdíl od psů, u kterých jsou povinné čipy, se kočky nemusejí nikde hlásit.

Kastrace je zdraví prospěšná

V Česku podle odhadů žije přibližně dva miliony koček, stejně jako psů, a desítky tisíc se jich toulají po ulicích. Pokud se nezmění přístup majitelů domestikovaných koček, jejich počet stále poroste. Populace dnes zdivočelých koček má přitom počátky právě v nezodpovědnosti lidí. Někteří majitelé své kočky odmítali a nadále odmítají nechat kastrovat a pouští je ven, kde se pak zvířata množí. A pokud si kočka přinese domů překvapení v podobě mláďat, zbaví se jich někteří lidé krutým způsobem. Utrpení zvířat je přitom zbytečné.

„Tvrdí, že jsou kastrace proti přírodě. Proti přírodě ale je, když sbíráme polomrtvá nebo mrtvá koťata, která někdo vyhodí v igelitce do popelnice. Přitom se tomu dá zamezit,“ uvedla vedoucí Městského útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně Eveline Jahelková.

Na takové majitele útulky apelují, aby své kočky vykastrovat nechali. Problém totiž může narůst ještě do větších rozměrů, protože každá kočka může mít koťata až třikrát do roka.

Kastrace má i zdravotní přínosy, což potvrdí většina veterinárních lékařů. Kočce může prodloužit život.

„Je to vhodné pro zdraví kočky, protože trpí tím, že opakovaně mrouskají a dochází u nich k cystám na vaječnících, zánětům dělohy a podobným problémům,“ doplnila veterinářka Markéta Grešíková.

Existují kastrační programy

Někdo argumentuje také vysokými finančními náklady. Existují přitom kastrační programy, v rámci nichž smluvní veterináři kastraci zvířete provedou za symbolický poplatek několik stovek korun v závislosti na pohlaví kočky. U kocourů to bývá okolo 200 korun, u koček 300 korun. Zbytek nákladů je hrazen právě z programu.

Na program se může obrátit kdokoli, kdo si je vědom problémů množících se toulavých koček v určitém místě, například lidé v zahrádkářských koloniích. A to pokud jsou schopni zvíře sami odchytit a postarat se o něj po kastraci. Po zotavení jej lze opět volně vypustit.

Kastračních programů také využívají řadu let samotné útulky, například zmíněný děčínský útulek nebo zvířecí útulek Animal Rescue v Českých Budějovicích. Scénář je podobný, pracovníci útulku přijedou na místo, kde se polodivoké kočky pohybují a kde jsou zvyklé, že je lidé z okolí krmí. Zvířata následně nechají vykastrovat, ošetří je a vrátí zpět s jistotou, že tyto kočky už se dále množit nebudou.

„Protože se většinou jedná o extrémně plachá zvířata, odchytávají se v dobu, kdy jsou zvyklá na krmení. Odchyty koček musejí provádět osoby, které mají pro uvedenou činnost příslušná povolení. Využívají se samočinné odchytové klece, následně se kočky přemístí do přepravek a odvážejí do útulku, kde proběhne jejich registrace a prvotní prohlídka. Zjistí se zevrubně jejich zdravotní stav, zbaví se parazitů, případně se vyberou přizpůsobiví jedinci, které je možné předat do individuální péče novým majitelům,“ přiblížil svůj postup budějovický útulek.

Tuláci šíří nemoci

Další problémy se pojí také právě s krmením toulavých koček. Potrava, kterou jim lidé přinesou, láká nejen je, ale také například hlodavce. Na místech pak vzniká i nepořádek, ale hlavně hrozba šíření parazitů a také přenosu nebezpečných nemocí. Je tak třeba ve vzniklých kočičích teritoriích nenechávat povalovat jednorázové mističky od krmení ani zbytky potravy. Důležité je také sledovat zdravotní stav toulavých koček a v případě potřeby volat odbornou pomoc.

„Je naivní prosazovat myšlenku, že zákazem krmení toulavých koček, které jsou sice divoké, ale stále závislé na lidské péči, se problém vyřeší. Jen se tím zvýší utrpení zvířat, která jsou vyčerpávána opakovanými březostmi, šířením nemocí, vzájemnými potyčkami, vyhladověním a jejich zbytečnými úhyny. Daleko jednodušším řešením je včas, vhodným způsobem minimalizovat množství toulavých a opuštěných koček zodpovědným přístupem nás lidí,“ uzavřeli pracovníci Animal Rescue.

Mýty a nepravdy o kastraci koček a kocourů



Kastrace je proti přírodě - my lidé používáme antikoncepci a léky, provádíme operace, zachraňujeme jedince, kteří by v běžné přírodě zahynuli. To příroda také nedělá.



Kočka by měla mít před kastrací koťata - praxe ukazuje, že nejlepší čas na kastraci kočky je ještě před první říjí, která se obvykle objevuje kolem 6 měsíce stáří kočky.



Chudák kocour, ať si užije - kastrované kočky ani kocouři pak netrpí žádnou emocionální krizí. Změny si ani nevšimnou.



Máme kocoura, nás se kastrace netýká - váš kocour se může stát otcem i více než 40 koťat ročně.



Pro všechna naše koťata najdu nový domov - nový domov sehnat můžete, ale najít opravdu dobrý domov je velmi obtížné. Každé vaše kotě, kterému najdete nový domov, bere příležitost jednomu kotěti z útulku.



Kočky začnou po kastraci lenivět a tloustnout - pravdou je, že některé kočky takto dopadnou, ale hlavním důvodem je, že jejich majitelé je krmí až příliš a neposkytnou jim dostatečné množství pohybu.



Chování kočky se po kastraci změní - chování se změní k lepšímu. Kocouři přestanou mít teritoriální chování a přestanou značkovat. Kastrované kočky se méně rvou s ostatními kočkami.



Kastrace je moc drahá - náklady na kastraci jsou ve srovnání s náklady za celoživotní péči zanedbatelné. Kastrace kocoura se pohybuje něco kolem 600 korun. Nemáte dostatek peněz na kastraci? Obraťte se na kastrační programy.



Kocouři mají po kastraci problémy s močovou trubicí - dle posledních studií mezi kastrovanými kocoury není větší výskyt problému s močovou trubicí než mezi běžnou populací. Hlavní roli při vzniku tohoto problému hraje hlavně levné krmivo, které majitelé kupují v supermarketech. Zdroj: www.kastruj.cz